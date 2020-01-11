2020總統大選，目前國民黨總統候選人韓國瑜票數持續落後民進黨蔡英文，聚集在韓競選總部的上千支持者，心情忐忑不安，現場氣氛呈現一片低氣壓，但主持人信心喊話，「韓國瑜，加油！」稍早韓的副手人選張善政及高雄市政團隊也現身。

張善政在夫人張琦雅陪同下，晚間近6點抵達高雄競選總部，對媒體揮揮手後，不發一語，旋即搭電梯上樓。而高雄市副市長葉匡時也率領多位局處首長到場，關心開票結果。

(中時 )