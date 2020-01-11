成功三連霸！國民黨陳超明自行宣布當選 18:132020/01/11 中時電子報 李俊毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗第一選區，國民黨陳超明自行宣布當選。(圖/資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統暨立委選舉，苗栗第一選區，國民黨候選人陳超明自行宣布當選。獲得3萬5千多票，大勝民進黨對手2萬8千多票。 立委焦點／林郁方目前領先林昶佐700多票 陳超明自行宣布當選 完成立委3連霸 立委焦點／板橋西區激戰區 張宏陸暫時領先 (中時電子報) #第一選區 #陳超明 #當選 #苗栗 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東第一選區 葉壽山關募款帳戶 綠車隊遊行 04:102020/01/07 地方新聞 守住立委席次 陳超明、徐志榮連3天大掃街拚高票 18:582020/01/07 政治 雲林第一選區 衝票攻守並進 張嘉郡虎尾固票 搶攻北港 04:102020/01/09 地方新聞 台南第一選區 蔡育輝提建設溪北 留住年輕人 04:102020/01/09 地方新聞 陳超明選前2天全力掃街拉票並反擊對手抹黑 16:072020/01/09 政治 屏東第一選區車隊掃街 提醒選民票票入匭 04:102020/01/10 地方新聞 選前最後一天 第一選區立委車隊、掃街衝刺選票 12:092020/01/10 政治 國民黨陳超明選前記者會 嚴重駁斥對手抹黑、抹紅 12:382020/01/10 政治 選前一天 屏東第一選區選將決戰屏東市 17:282020/01/10 政治 屏東立委第一選區決戰屏東市 選前之夜熱鬧滾滾 20:482020/01/10 政治 政治熱門新聞 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 國民黨陷入苦戰 挺韓大將竟只有這3人領先 - 政治 直播》不斷更新／總統大選開票韓、蔡拉鋸 超級緊繃！ - 政治 不斷更新》立委當選名單 民進黨劉世芳 擊敗國民黨黃昭順 - 政治 一張表看出歷年大選神準預測！「章魚哥」天玉里開票決戰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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