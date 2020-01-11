2020總統暨立委選舉，苗栗第一選區，國民黨候選人陳超明自行宣布當選。獲得3萬5千多票，大勝民進黨對手2萬8千多票。

立委焦點／林郁方目前領先林昶佐700多票
陳超明自行宣布當選 完成立委3連霸
立委焦點／板橋西區激戰區 張宏陸暫時領先

(中時電子報)

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