台南第六選區 王定宇自行宣布當選 18:282020/01/11 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王定宇6點宣自行布當選。（曹婷婷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱南征挑戰尋求連任的民進黨立委王定宇，開票近2個小時，王定宇目前拿下7萬2227票，洪秀柱4萬5159票，王定宇在晚間6點宣布自行當選。 洪秀柱競選總部下午4點湧入許多支持群眾，一開始滿懷期待，但隨著票數愈拉愈遠，現場氣氛也陷入一片沉寂。 洪秀柱下午4點半現身競選總部，被問到心情如何，她說，自己心情向來很平靜，反正努力過了，結果就由大家決定，當然希望有不錯的成績，但結果能否盡如人意也不曉得，自己平常心看待。 (中時 ) #洪秀柱 #王定宇 #總部 #自己 #心情 也許您會感興趣 推薦閱讀 拜票行程滿檔 洪秀柱 力拚翻轉台南 04:102020/01/07 地方新聞 洪秀柱最後關頭衝刺 讚韓國瑜不畏難 12:332020/01/07 政治 掃市場站路口 洪秀柱拚勝選 04:102020/01/08 地方新聞 劉家昌陪同洪秀柱到台南黃昏市場拜票 17:492020/01/08 政治 發表新歌《國旗》 呼籲大家投票 劉家昌拜票處女秀 獻給洪秀柱 04:102020/01/09 地方新聞 挺洪秀柱基層里長 發起投票日當天巡察投開票所 16:022020/01/09 政治 洪秀柱像女鐵人 從早到晚拜票 04:102020/01/10 地方新聞 洪秀柱掃街 談黨產再批民進黨追殺 12:442020/01/10 政治 台南一級戰區 洪秀柱 王定宇車隊掃街 04:102020/01/11 地方新聞 台南投票 洪秀柱：希望是人生最後一戰 10:432020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 直播》不斷更新／總統大選開票韓、蔡拉鋸 超級緊繃！ - 政治 國民黨陷入苦戰 挺韓大將竟只有這3人領先 - 政治 不斷更新》立委當選名單 民進黨劉世芳 擊敗國民黨黃昭順 - 政治 一張表看出歷年大選神準預測！「章魚哥」天玉里開票決戰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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