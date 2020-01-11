國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱南征挑戰尋求連任的民進黨立委王定宇，開票近2個小時，王定宇目前拿下7萬2227票，洪秀柱4萬5159票，王定宇在晚間6點宣布自行當選。

洪秀柱競選總部下午4點湧入許多支持群眾，一開始滿懷期待，但隨著票數愈拉愈遠，現場氣氛也陷入一片沉寂。

洪秀柱下午4點半現身競選總部，被問到心情如何，她說，自己心情向來很平靜，反正努力過了，結果就由大家決定，當然希望有不錯的成績，但結果能否盡如人意也不曉得，自己平常心看待。

(中時 )