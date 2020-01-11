台南市第一選區立委票開出5成 蔡育輝落後近萬票 18:232020/01/11 中時 莊曜聰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨南市第一選區立委候選人賴惠員競選總部擠滿支持者。（莊曜聰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨南市第一選區立委候選人蔡育輝開票後呈現落後局面，競總氣氛低落。（莊曜聰攝） 台南市第一選區立委選票目前已經開出逾5成票匭，309個票匭目前開出153個，國民黨立委候選人蔡育輝落後差距破萬，民進黨立委候選人賴惠員目前得票40172票，蔡育輝得票25244票，除了在大票倉新營區呈現拉鋸外，其他選區多由綠營勝出。 賴惠員競選總部目前人聲鼎沸，聚集群眾越來越多，現場隨著票匭唱票聲高喊，相當熱鬧，賴本人則還未現身，蔡育輝則從開票起就坐鎮總部觀看，但氣氛相對凝重。 (中時 ) #立委 #台南市 #票匭 #選區 #候選人 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭國文醫界相挺 李武龍勤走基層 04:102020/01/07 地方新聞 《科技》ViewSonic攜中華電，獲去年最大智慧白板採購案 10:512020/01/07 財經 台南市總統大選選舉人數：155萬 6845人 16:592020/01/07 政治 攜手中華電 優派智慧互動白板 搶進校園 04:102020/01/08 產業．科技 打造友善洽公空間 勞保局台南市辦事處重新亮相 15:462020/01/08 財經 台南市殯葬公會陳情無處燒庫錢 23:052020/01/08 社會 提升投票率 台南市投票日路邊停車格不收費 17:122020/01/09 政治 選前終局之戰 台南第三選區藍綠遊行催票 12:282020/01/10 政治 陳超明自行宣布當選 完成立委3連霸 18:002020/01/11 政治 立委焦點／林郁方目前領先林昶佐700多票 18:082020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 直播》不斷更新／總統大選開票韓、蔡拉鋸 超級緊繃！ - 政治 國民黨陷入苦戰 挺韓大將竟只有這3人領先 - 政治 一張表看出歷年大選神準預測！「章魚哥」天玉里開票決戰 - 政治 立委焦點／驚人！「Cosplay女神」賴品妤領先李永萍 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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