國民黨南市第一選區立委候選人蔡育輝開票後呈現落後局面，競總氣氛低落。（莊曜聰攝）

台南市第一選區立委選票目前已經開出逾5成票匭，309個票匭目前開出153個，國民黨立委候選人蔡育輝落後差距破萬，民進黨立委候選人賴惠員目前得票40172票，蔡育輝得票25244票，除了在大票倉新營區呈現拉鋸外，其他選區多由綠營勝出。

賴惠員競選總部目前人聲鼎沸，聚集群眾越來越多，現場隨著票匭唱票聲高喊，相當熱鬧，賴本人則還未現身，蔡育輝則從開票起就坐鎮總部觀看，但氣氛相對凝重。

(中時 )