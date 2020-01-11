2020總統大選開票2小時，韓國瑜暫時落後現任總統蔡英文百萬票，英粉、韓粉反應大不同，知名部落客「廣告小妹」早前也在臉書PO文搞笑寫下：「請不要吵我，我正隔著太平洋欣賞老公的崩潰。」同時也不忘強調每個人的政治傾向，都並非無緣無故，值得被尊重。

廣告小妹的老公是鋼鐵韓粉，目前韓國瑜票數暫時落後現任總統蔡英文，她也在臉書幽默寫下：「請不要吵我，我正隔著太平洋欣賞老公的崩潰。接著轉身擔憂我的萬安，老公歇斯底里沒關係，萬安比較重要。親愛的，加油！熬了一小時看開票，偶在紐約實在撐不住了，先睡，晚安。」

接下來才是廣告小妹想說的重點，她說自己是一個此生都無法投票的人，也羨慕大家有投票權利，而她觀察幾日，發現很多家庭因為選舉失和，也包括她的，「政治很重要，可是家人、朋友也很重要。無論誰當選，都抱一抱身邊的人，給彼此一點理解。每個人的政治傾向，都並非無緣無故，值得被尊重。」

廣告小妹接著隔海向韓粉尪送上安慰，「老公盧小小了幾個月，我還是一樣要煮湯給他喝、聽他哭泣。唉，韓國瑜再好，有老婆好嗎？」一席話被讚超中肯！

(中時電子報)