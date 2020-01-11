中東在位最久的統治者、阿曼蘇丹喀布斯（Qaboos bin Said）昨天去世，享年79歲。根據阿曼國營媒體報導，現為文化部長的堂弟海賽姆（Haitham bin Tariq al-Said）已宣誓繼任蘇丹。

阿曼宣布國殤3天，降半旗40天，為喀布斯致哀。喀布斯1970年在殖民母國英國的支持下，發動不流血政變推翻父親，展開長達半世紀的統治，在位時多次調停中東衝突而深受西方肯定。

阿曼國家通訊社（ONA）未報導喀布斯的死因，但他長年身體病弱，據聞已受癌症病痛折磨一段時日，上月曾赴比利時治療一週。

喀布斯沒有任何子嗣，僅在1976年至1979年間有過一段短暫婚姻，也從未公開指定繼承人。根據1996年的法令，王室必須在王位空缺的3天之內選出繼承人。王室委員會已集會並選出繼任者，由文化部長海賽姆受命成為新任蘇丹。

海賽姆繼任蘇丹的時機，正值國內挑戰日益嚴峻之際，並且適逢伊朗與美國及沙烏地阿拉伯間緊張情勢加劇。阿曼長年維持中立，在中東的地位就猶如瑞士之於全球外交。阿曼北有伊朗、西鄰沙烏地阿拉伯，試圖在這兩大鄰國的區域鬥爭間取得平衡。

(中時 )