雲林第一選區立委開票，截至目前，民進黨蘇治芬得票已超過9萬票，來到9萬374票，張嘉郡8萬2354票，蘇暫時領先張。

第一選區一開票，國民黨張嘉郡就一直落後蘇治芬，即使苦苦追趕，但截至目前仍約8000票，支持者已有大勢已去的心理準備，張嘉郡將在稍後到競總發表談話。

(中時 )