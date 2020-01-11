雲林第一選區立委開票，截至目前，民進黨蘇治芬得票已超過9萬票，來到9萬374票，張嘉郡8萬2354票，蘇暫時領先張。

第一選區一開票，國民黨張嘉郡就一直落後蘇治芬，即使苦苦追趕，但截至目前仍約8000票，支持者已有大勢已去的心理準備，張嘉郡將在稍後到競總發表談話。

(中時 )

#張嘉郡 #蘇治芬 #雲林 #2020大選 #總統 #立委 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #國民黨 #民進黨 #親民黨