三宅信太郎筆下人物看似可愛樸拙卻又難掩憂傷而帶有矛盾張力。（形而上畫廊提供／李怡芸台北傳真）

經歷選舉的激情，不少人也因情緒起伏而產生選前選後的症候群，形而上畫廊負責人黃慈美建議，選後回歸日常平淡，瘋狂與執著，就交給藝術家，從藝術作品中感受天馬行空的想像與瘋魔，不啻是安全的紓壓之道。

「藝術家的瘋狂與執著也是他們作品迷人之處，盡情展現異於常人之處。」黃慈美長期感受到藝術家的激越與作品的卓越常是畫上等號，近日以《瘋狂與執著》為主題，推介國內外眾多天才與瘋狂間收放自如的藝術家。「喜歡喬納森·米斯而特別跑到德國他的畫室去找他，畫中的完全無規矩，一看就知道是他的作品。」在抽象、表現主義、塗鴉中，黃慈美認為喬納森·米斯的狂放和藝術的純粹，正是令人著迷之處。

韓國藝術家崔旴嵐的作品，則有著機械未來感，他的《銜尾蛇》有著遠古的神話想像與當代的美學，蛇口象徵誕生，蛇尾象徵死亡而又相連循環不已「彷彿是遠古的機械生物活在現在並可活到未來。」黃慈美指出，崔旴嵐創造了許多想像中的神秘生物，並賦予了「身份證」和故事。

崔旴嵐作品《洞口守護者》（或譯《庫斯土茲卡普》）是咬穿、連結不同宇宙的守護者，身型既像飛機殘骸又像鯨魚，在其身上又長出了細長的孢子，在原來的守護者無力後便能飛出母體，繼續成為守護者。「既有文學的想像，又有很實際、精算的科學、機械原理，加上具時代感的造型美學」黃慈美指出，崔吁嵐的祖父為首爾Sibal第一輛汽車的設計者，他的父母都是藝術家，在他身上可看出「執著於最完美呈現」的藝術家性格。

作品看來頗有動漫風的三宅信太郎，黃慈美介紹：「工作室就打造成飛碟造型！」且藝術家在澳洲的精神病院教畫，為患者辦展，從中便可看出他的創作，在繽紛、可愛之外，亦有其瘋狂的想像與執著，黃慈美指出「去發掘藝術家從執著到瘋狂間所創造出的宇宙，正是藝術品能吸引人之處。」

(旺報 )