2020總統大選11日舉辦，40歲賴姓男子上午前往北投國小投票，乘著酒意將立委選票撕毀，行為違反選罷法，遭在場維安的警方當場制止並帶回警局，賴最後因酒醉在警局呼呼大睡，仍被移送法辦。

警方表示，賴男到場領選票時狀況還正常，圈選完畢後他拿著3張選票出來，並將總統、政黨票分別投入票匭，但不知何故突然暴走，將立委的選票當場撕毀。

選務人員見狀連忙制止，並通知在外維安的警方前來了解，最後將他帶回警局，賴因酒意發作最後睡著，警方等他清醒後，依違反選罷法將他送辦。

(中時 )