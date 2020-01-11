北投男撕毀選票 警方制止法辦 18:272020/01/11 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選11日舉辦，40歲賴姓男子上午前往北投國小投票，乘著酒意將立委選票撕毀，行為違反選罷法，遭在場維安的警方當場制止並帶回警局，賴最後因酒醉在警局呼呼大睡，仍被移送法辦。 警方表示，賴男到場領選票時狀況還正常，圈選完畢後他拿著3張選票出來，並將總統、政黨票分別投入票匭，但不知何故突然暴走，將立委的選票當場撕毀。 選務人員見狀連忙制止，並通知在外維安的警方前來了解，最後將他帶回警局，賴因酒意發作最後睡著，警方等他清醒後，依違反選罷法將他送辦。 (中時 ) #選票 #警方 #違反選罷法 #總統 #警局 #撕選票 #違反選罷法 #北投國小 #2020總統大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡阿嘎精選10大正妹立委 學姐僅排第2...冠軍是她 08:272020/01/07 娛樂 漢子攜手漂亮寶貝 車隊掃街吸人氣 12:282020/01/07 政治 韓國瑜基隆、宜蘭狂噴金句 譙翻民進黨 22:462020/01/07 政治 選前最後一次通告 韓國瑜：最驕傲自己這點 21:142020/01/08 政治 拜票電話接到手軟 呂文婉：覺得被裝肖偉 09:142020/01/09 娛樂 詹惟中表態挺韓國瑜 鳥卦師嗆：不要帶風向 11:072020/01/09 娛樂 首投2020總統大選 吳鳳曝「參選時間點」 12:262020/01/09 娛樂 郝龍斌批民進黨騙選票賺鈔票 呼籲用選票教訓蔡英文 18:022020/01/09 政治 新住民誤將私章蓋選票 當場撕毀 依法將被處罰鍰 15:022020/01/11 生活 2020總統大選開票中 台股資金行情潮水將退 17:362020/01/11 財經 社會熱門新聞 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 社會 神劇情！盯看絕世正妹撞車 出院後「牽她的手」 - 社會 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 網傳妙齡女被灌醉「三管齊射」 慘遭精液嗆死 - 社會 板橋小吃攤驚見政黨票 警逮7旬阿嬤 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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