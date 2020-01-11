CNN：更甚以往 兩岸關係左右台大選 18:262020/01/11 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣11日舉行統大選，初步開票顯示，民進黨總統候選人蔡英文一路領先，忠實韓粉不禁失望落淚。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣總統大選 兩岸議題影響更甚以往 這次台灣大選兩岸關係影響的程度更甚以往，總統蔡英文可望輕易連任，一雪2018年九合一選舉民進黨大敗的前恥。 CNN新聞網11日分析，蔡能重新獲得廣大民眾支持，主要得歸功於民眾對北京的擔憂。部份選民認為，國民黨候選人韓國瑜太親北京，而許多人對香港反送中抗議造成的動亂憂心忡忡。甚至有人認為，目前香港的發展，可能預示兩岸統一後台灣的未來。 (中時電子報) #台灣大選 #兩岸 #總統 #蔡英文 #韓國瑜 #立委 #國民黨 #民進黨 #九合一 也許您會感興趣 推薦閱讀 除了「被查水表？」韓家軍全都苦等這一句 00:172020/01/07 政治 馬批蔡：她把兩岸關係搞得一蹋糊塗 10:342020/01/07 政治 賴正鎰：韓若勝選 股房匯將大噴出 04:092020/01/10 財經要聞 名家專欄選後的兩岸政策基調 04:102020/01/10 時論廣場 資深媒體人專欄庶民新時代 VS. 反中綠政權 04:102020/01/10 時論廣場 哪屆總統大選最熱？網：當年超刺激 17:432020/01/10 日常 習五條一周年 黨報專文避談選舉 04:092020/01/11 焦點新聞 渴望改變 兩岸關係不再冰冷專程回來投票 小三通湧人潮 04:102020/01/11 地方新聞 一張表看出歷年大選神準預測！「章魚哥」天玉里開票決戰 16:002020/01/11 政治 選後兩岸風險控管 當務之急 17:262020/01/11 兩岸 國際熱門新聞 CNN：更甚以往 兩岸關係左右台大選 - 國際 台總統大選 NHK：決定兩岸距離 - 國際 時機敏感！川普擬擴大7國旅遊禁令 - 國際 溜之大吉！梅根已逃回加拿大 留哈利收爛攤 - 國際 伊朗為何誤射烏客機？專家：士兵慌張、訓練不足 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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