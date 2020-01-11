台灣總統大選 兩岸議題影響更甚以往

這次台灣大選兩岸關係影響的程度更甚以往，總統蔡英文可望輕易連任，一雪2018年九合一選舉民進黨大敗的前恥。

CNN新聞網11日分析，蔡能重新獲得廣大民眾支持，主要得歸功於民眾對北京的擔憂。部份選民認為，國民黨候選人韓國瑜太親北京，而許多人對香港反送中抗議造成的動亂憂心忡忡。甚至有人認為，目前香港的發展，可能預示兩岸統一後台灣的未來。

(中時電子報)