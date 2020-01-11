2020大選，台中市第八選區立委江啟臣晚間6點競選總部宣布連任，開票過程江啟臣一路領先，包括豐原、石岡、東勢、石岡、和平等區票數均大幅領先綠營對手，尤其在石岡區拿下6111票，輾壓對手3000多票。江總部支持者在開票過程一路歡呼，江啟臣本人將在稍晚現身發表勝選感言。

(中時 )