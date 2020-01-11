嘉縣第一選區國民黨候選人王啟澧（右）自行宣布敗選，並恭喜對手蔡易餘。（呂妍庭攝）

王啟澧競選總部氣氛低迷，前來關係的支持者多半面色凝重。（呂妍庭攝）

嘉義縣立委第一選區藍綠陣營競爭激烈，外界原本預估，民進黨蔡易餘與國民黨王啟澧到最後關頭仍呈現五五波態勢，不過在嘉義縣政治版塊綠大於藍，加上總統大選效應影響，蔡易餘又挾現任優勢下，王啟澧最終功敗垂成，票數開到差距1萬多票時，王啟澧自行宣布敗選，並恭喜蔡易餘。

王啟澧首先感謝競選團隊和支持者，表示是他個人努力不夠，選舉本來就有輸有贏，這次參選立委雖然沒成功，但他依舊關心嘉義這塊土地，也希望嘉義會更好，給這塊土地更多養分，大家日子能過得更好，同時也呼籲蔡易餘立委，未來請在立院多提出福國利民的政策，百姓需要過更好的生活

今下午一開票，王啟澧與蔡易餘的差距從原本千餘票一路拉開到輸1萬多票，王啟澧競選總部氣氛低迷，前來關係的支持者多半面色凝重，也有人安慰王啟澧夫妻，給予鼓勵，但隨票數愈開差愈多，王啟澧已坦然接受現實，表示嘉義的鄉親已經做出了選擇，很遺憾沒有爭取到多數人的支持，對於結果即使感到意外，但這就是民主機制的使然，啟澧尊重每一位鄉親的決定。

(中時 )