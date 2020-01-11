台中市立委第六選區尋求連任的立委黃國書（左2）宣布當選。（陳淑芬攝）

台中市立委第六選區尋求連任的立委黃國書，競選總部晚間6時許宣布當選，他一再感謝鄉親的支持，並表示，團隊在地方服務不分黨派；在立法院推動法案，4年來的努力獲鄉親肯定，他說：「勝選是所有親鄉的勝利」，明天開始要一起迎接台灣物來的責任及挑戰。

黃國書競總進行開票統計一路持續領先，現場支持群眾掌聲、歡呼聲不斷。黃國書現身受到熱烈掌聲歡迎，黃國書向鄉親致謝表示，去年九合一敗選後，民進黨了解民意在哪裡？他的選戰是提前在1年前就開始準備，比過去花更多時間傾聽地方需求、從地方最基層出發，解決親鄉的困難，對於鐵路高架化、東西區都市縫合計畫、鐵路地下化填平及道路打通工程等困難的交通建設，逐一克服困難而完成建設。

黃國書說，團隊服務不分藍綠，努力打破傳統藍綠的基本盤，選舉過程有很多藍營的肯定，感謝鄉親給他再次服務的機會，他未來會更加努力。黃國書強調，他勝選是所有親鄉的勝利，對於沒有支持他的鄉親，團隊還是會持續服務。

(中時 )