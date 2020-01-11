2020大選，民進黨選情大好，目前開出的票數，蔡英文總統遙遙領先，民進黨立委當選席次也愈來愈多，蔡英文競選總部擠滿支持者歡聲雷動，不斷大喊「凍蒜」「加油」，氣氛熱絡，蔡英文預計晚間8點出面開國際記者會感謝支持者 。

蔡英文從開票後一路領先，讓等在蔡英文競選總部的支持者相當開心，現場擊鼓、鳴笛聲不斷，隨著蔡韓差距愈大愈大，群眾的情緒更是激昂。

蔡英文預計晚間8點將召開國際記者會，並將在8點半到外場舞台發表談話，感謝支持者支持。

(中時 )