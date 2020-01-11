台北》北市第六選區林奕華自行宣布當選 18:382020/01/11 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宣布自行當選的北市第六選區國民黨立委候選人林奕華。(本報資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市第六選區國民黨立委候選人林奕華，傍晚六時半自行宣布當選，成為北市繼何志偉後第二位自行宣布當選的立委當選人。 林奕華從開票開始就以拉開與對手民進黨謝佩芬的距離，持續領先，在傍晚六時半左右林奕華得票數超過4萬5000票，語對手相差超過9000票，自行宣布當選。 (中時 ) #當選 #林奕華 #北市 #對手 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 朱侯前後任新北市長為林奕華讚聲 11:582020/01/07 政治 北市第六選區 朱立倫 侯友宜 力讚林奕華 謝佩芬揪范雲 市場拜票 04:102020/01/08 地方新聞 【友宜謀略1】熱助立委冷挺韓國瑜 侯探長佈局揭密 06:402020/01/08 政治 林國春質疑張宏陸存款少 張宏陸：薪水用於照顧癱母 13:452020/01/09 政治 藍營徐志榮徒步掃街大力催票！ 16:382020/01/09 政治 最後衝刺！曹爾忠北竿徒步固選票 17:312020/01/10 政治 9新北市前一級主管 為林奕華加油 04:102020/01/11 地方新聞 快去投票 Google Doodle專為台灣推出選舉主題 10:162020/01/11 科技 不斷更新》立委當選名單 國民黨林奕華自行宣布當選 17:392020/01/11 政治 陳超明自行宣布當選 完成立委3連霸 18:002020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 直播》不斷更新／總統大選開票韓、蔡拉鋸 超級緊繃！ - 政治 國民黨陷入苦戰 挺韓大將竟只有這3人領先 - 政治 不斷更新》立委當選名單 民進黨劉世芳 擊敗國民黨黃昭順 - 政治 一張表看出歷年大選神準預測！「章魚哥」天玉里開票決戰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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