北市第六選區國民黨立委候選人林奕華，傍晚六時半自行宣布當選，成為北市繼何志偉後第二位自行宣布當選的立委當選人。

林奕華從開票開始就以拉開與對手民進黨謝佩芬的距離，持續領先，在傍晚六時半左右林奕華得票數超過4萬5000票，語對手相差超過9000票，自行宣布當選。

(中時 )