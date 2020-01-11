美國伊朗情勢緊張，香港經濟日報引述外媒報導，一個由伊朗政府資助的駭客組織，過去一年一直監視美國的電力設施，近期美國電網、煉油及天然氣公司更先後遭到惡意程式駭入，有可能即將發動大規模網路攻擊，以癱瘓當地的網路及電力。

外媒Wired引述工業網路安全公司Dragos最新報告指，近日一個駭客組織非常活躍，相信是和伊朗政府有關的Magnallium，該組織又名APT33、Refined Kitten或Elfin。Dragos表示，觀察到Magnallium正展開「密碼噴灑」（Password-Spraying）的大規模攻擊活動，目標是美國電力設施及石油和天然氣等公司，能破解數百甚至數千個不同帳戶的密碼。

另一個名為Parisite的黑客組織，亦有參與Magnallium的行動，但前者只是通過偵查美國油、電公司的VPN軟體漏洞，入侵相關公司的內網。分析指出，多年來美伊關係持續緊張，惟兩國資源向來不對等，而伊朗的軍事資源短缺，亦沒有核武或強大的國家盟友，故以駭客進行網路攻擊，無疑是一個可行的選擇。

(旺報 )