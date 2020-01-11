（20:10更新）根據11日下午8時左右中選會公佈政黨票最新資訊，目前有4個政黨可分配不分區席次，其政黨票得票率分別是民進黨34.39%、國民黨33.22%、民眾黨11.06%、時代力量7.68%。民眾黨成立僅數月，首戰旗開得勝，獲超過11％政黨票，成為國會第3個不可忽勢的政治勢力。不過最終開票結果仍應以中選會公佈為準。

根據中選會於下午8時左右公佈政黨票最新資訊顯示，民進黨34.39%、國民黨33.22%，大約各可獲得13-14席不分區名額；民眾黨得票率11.06%、時代力量得票率7.68%，時力、民眾黨皆已跨過5％門檻，預估可得3-4席；親民黨得票率3.62%，台灣基進得票率3.20%未達最低分配席次門檻。其餘政黨皆連3%都不到。

目前不分區立委共計34席，只要政黨票得票比率達5%以上政黨，可參與分配席次。本次選舉有不少小黨竄出，參與選舉的政黨共有19個，提名216位不分區立委，兩項數字皆創下選舉史上最高記錄。這次政黨票最令外界眼睛一亮的是民眾黨初試啼聲，在短短數月之內便能奪得11％以上的政黨票，令各界刮目相看，政黨發展前景大好，甚至可能推高柯P參與下屆總統大選的意願。

(中時電子報)