台南市立委第二選區 郭國文自行宣布當選 18:432020/01/11 中時 劉秀芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南市立委第二選區選票已經開出超過一半，民進黨候選人郭國文（左三）於6點07分自行宣布當選。（劉秀芬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市立委第二選區選票已經開出超過一半，民進黨候選人郭國文於6點07分自行宣布當選。在支持者的歡呼聲中，郭國文感謝大家一路以來的相挺支持。 現場支持者放鞭炮歡呼慶祝，行政院長蘇貞昌派行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開琁致贈「眾望所歸」匾額。 郭國文表示，這次的票數，相較於補選時，確實成長許多，補選時得票率為47％，這次預估得票率有63％，表示過去9個多月來的努力有獲得大家的肯定，未來他也會不辜負大家的期待。 (中時 ) #郭國文 #立委 #補選 #當選 #支持者 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭國文醫界相挺 李武龍勤走基層 04:102020/01/07 地方新聞 賴惠員掛看板呼籲年輕人投票 郭國文推新CF催票 17:192020/01/07 政治 查水表受害者開講 百餘名支持者齊聚 20:022020/01/08 政治 陳唐山為郭國文催票 籲讓民進黨國會過半 13:562020/01/09 政治 韓國瑜凱道造勢 支持者滿溢自由廣場 23:112020/01/09 政治 蔡車隊桃竹掃街 支持者展熱情 04:102020/01/10 政治要聞 蔡新北掃街：韓蔡支持者都是一家人 10:562020/01/10 政治 選戰最終日 朱籲藍營支持者團結 12:202020/01/10 政治 郭國文善化投票 既緊張又期待 12:392020/01/11 政治 蔡英文競總部 湧入支持者進場 16:372020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 蔡英文國際記者會後延 將有重大宣布 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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