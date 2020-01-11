台南市立委第二選區選票已經開出超過一半，民進黨候選人郭國文於6點07分自行宣布當選。在支持者的歡呼聲中，郭國文感謝大家一路以來的相挺支持。

現場支持者放鞭炮歡呼慶祝，行政院長蘇貞昌派行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開琁致贈「眾望所歸」匾額。

郭國文表示，這次的票數，相較於補選時，確實成長許多，補選時得票率為47％，這次預估得票率有63％，表示過去9個多月來的努力有獲得大家的肯定，未來他也會不辜負大家的期待。

(中時 )