屏東立委第二選區國民黨籍候選人周佳琪在晚間6點30分先行宣布敗選！周陣營公布的選票中，她以8萬1000多票敗給勁敵蘇震清的9萬7000多票，在落差1萬6000票之際，她自行宣布敗選。在屏南22個鄉鎮中，她僅贏新園、新埤、恆春、琉球等鄉鎮。

(中時 )