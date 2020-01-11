屏東周佳琪宣布敗選 與蘇震清票差1萬6000 18:432020/01/11 中時 謝佳潾 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東立委第二選區國民黨籍候選人周佳琪在晚間6點30分先行宣布敗選！周陣營公布的選票中，她以8萬1000多票敗給勁敵蘇震清的9萬7000多票，在落差1萬6000票之際，她自行宣布敗選。在屏南22個鄉鎮中，她僅贏新園、新埤、恆春、琉球等鄉鎮。 (中時 ) #敗選 #鄉鎮 #立委 #屏南 #候選人 也許您會感興趣 推薦閱讀 1月11日不盲投 選舉網站大補帖幫你精準下決定 14:282020/01/07 科技 屏南立委候選人張怡 批藍綠拿近百億當惡鬥花費 18:592020/01/07 政治 【友宜謀略1】熱助立委冷挺韓國瑜 侯探長佈局揭密 06:402020/01/08 政治 去年投入7億 台灣健保巡迴醫療鄉鎮已達9成9 13:312020/01/08 生活 藍營徐志榮徒步掃街大力催票！ 16:382020/01/09 政治 最後衝刺！曹爾忠北竿徒步固選票 17:312020/01/10 政治 快去投票 Google Doodle專為台灣推出選舉主題 10:162020/01/11 科技 陳超明自行宣布當選 完成立委3連霸 18:002020/01/11 政治 嘉縣第一選區王啟澧坦然接受敗選 恭喜蔡易餘 18:392020/01/11 政治 余天票數大幅領先 李翁月娥臉書宣布敗選 18:422020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 蔡英文國際記者會後延 將有重大宣布 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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