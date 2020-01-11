無黨籍李翁月娥晚間六時自行在臉書宣布敗選，感謝大家賜票。（翻攝自李翁月娥臉書）

立委選戰逐步開票，新北市第三選區民進黨籍立委余天目前票數領先其他候選人，下午4時許余天競總前，架設大舞台並開啟電視同步，眾人齊看選區開票，氣氛高漲沸騰，晚間六時許余天競總前，擠滿近千名支持者，人潮蔓延到馬路，警方出動人小批警力管制；無黨籍李翁月娥晚間六時自行在臉書宣布敗選。

余天兩位主持人在台上不斷報喊三重各里余天票數，並指現在總統票數蔡英文領先，而總統、立委票數息息相關，和台下支持者互動，「大家很有信心對不對？」，近百位支持者手搖綠色、粉色加油棒不斷高呼「對！余天凍蒜」。

晚間六時許余天票數已開達5萬，大幅領先無黨籍李翁月娥約2萬票數，余天支持者情緒激昂，不少人詢問工作人員，余天何時宣布自行當選？。

無黨籍李翁月娥晚間六時許自行在臉書宣布敗選，「感謝這次大家對阿娥的支持，因為阿娥的努力不夠讓大家失望！我將再接再厲、不負眾望！阿娥的手機一樣24小時不斷訊，謝謝大家！未來阿娥會更加努力，不辜負鄉親對我的支持與愛護，謝謝大家！」

(中時 )