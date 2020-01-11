馮惠宜／台中報導

2020大選立委選戰台中七選區民進黨現任立委何欣純開票後一路遙遙領先對手國民黨候選人莊子富，雖然她本人計畫在七點抵大里的競選總部感謝支持者，並宣布當選；莊子富早她一步先宣布敗選，他發表聲明感謝每一位投給他的朋友，很感動努力被看見、被肯定。

莊子富說，從投入這次選戰到現在，已超過三百多個日子，這段日子握了無數雙手，認識許多人，他認為屯區需要改變，也祝賀何欣純立委再次連任，希望能為大里、太平的鄉親和為了我們的下一代做出更多建設，無論是交通、產業，他強調，選舉過程講的每ㄧ句話都是基層的聲音，希望執政的領導人能夠聽得進去，因為我感受到基層的辛勞，生活的困難，對於未來的擔憂，希望大里、太平能夠在各方面都能夠富起來，因為人民過得太苦了。

他也強調，每一票對他來說都是萬分的重要！這是一場艱苦的選戰，這些票都是對大里、太平的期待。他也感謝我的家人和團隊，尤其是他的父親莊文勤，傾注全力投入這一場選舉，也感謝大里、太平的先進能團結一心，選戰已經結束，台灣不缺口水、不缺仇恨，缺的是誠摯為民的努力。

(中時 )