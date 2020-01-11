高雄立委第一大票倉第六選區，民進黨現任立委趙天麟面臨各政黨及無黨籍圍剿，但開票一路開高走高，與主要對手國民黨陳美雅的差距逐漸拉大，競選總部相當興奮，趙天麟可望於晚間7時現身謝票，宣布完成3連霸。

今天下午4時投票截止，藍、綠陣營心情緊張，開始計票後，趙天麟一路開高走高，隨著票匭愈開愈多，與陳美雅的差距愈拉愈大，已有電視台播出他當選，雖然勝負大致底定，但競選總部將等趙天麟現身親自宣布。

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(中時 )