國民黨立委候選人洪孟楷來勢洶洶，對上力拚連任的「淡水蔡依林」民進黨立委呂孫綾，洪以65859票領先呂的61412票。

根據《中時電子報》開票結果，洪孟楷以65859票，暫時領先呂孫綾的61412票，洪選情樂觀，可望翻轉新北市第一選區席次。

(中時電子報)