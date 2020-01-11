新浪網引用外媒報導，在分析特斯拉在中國的潛力後，華爾街投行Piper Sandler分析師亞歷山大．波特（Alexander Potter）將該公司的目標股價從423美元上調至553美元。

在過去三個月裡，特斯拉的股價翻了一番。當地時間周五，該公司股價報收在478.15美元，盤中最高達到484.94美元。按照收盤價計算，該公司的市值達861.84億美元。

自去年第三季度實現盈利以來，特斯拉股價一直表現強勁。在過去六個月裡，該公司股價累計上漲109%。

隨著股價上漲，華爾街分析師對該股的看法似乎出現分歧。CFRA和Baird下調了特斯拉的股票評級，而Piper Sandler和Argus Research則上調了該公司的目標股價。

本周，特斯拉開始向客戶交付第二批中國製造的Model 3。Model 3是特斯拉在其位於上海的「3號超級工廠」（Gigafactory 3）生產的，該工廠是在去年1月分正式動工，在不到一年時間裡就建成，是該公司在中國建造的第一家製造工廠，也是中國首家由外國汽車製造商全資擁有的電動汽車工廠，同時也是該公司在全球建設的第三家超級工廠。

去年，特斯拉在全球交付創紀錄的36.7萬輛汽車。Piper Sandler表示，該公司在中國面臨來自寶馬、戴姆勒和大眾汽車旗下奧迪的激烈競爭，因此不清楚它能否在中國複製其在美國的成功。

(旺報 )