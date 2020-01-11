針對美國對伊朗新一波制裁，美國有線電視新聞網（CNN）就此報導說，這次制裁名單中的多人此前就已被制裁過，美國已找不到更多制裁目標，而且制裁措施也無法對伊朗經濟造成更大威脅。而伊朗方面一直堅持「不解除制裁就不與美國對話」的立場。

針對美國的制裁，伊朗採取一系列應對措施。為穩定經濟，伊朗政府出台了嚴苛的外匯和貨幣管制方案，並就1000多種商品宣布禁止進口令。此外，伊朗政府還採取措施，減輕對原油出口依賴，對抗美國制裁。

(旺報 )