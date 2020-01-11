CNN：美制裁無法對伊朗經濟造成更大威脅 19:032020/01/11 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對美國對伊朗新一波制裁，美國有線電視新聞網（CNN）就此報導說，這次制裁名單中的多人此前就已被制裁過，美國已找不到更多制裁目標，而且制裁措施也無法對伊朗經濟造成更大威脅。而伊朗方面一直堅持「不解除制裁就不與美國對話」的立場。 針對美國的制裁，伊朗採取一系列應對措施。為穩定經濟，伊朗政府出台了嚴苛的外匯和貨幣管制方案，並就1000多種商品宣布禁止進口令。此外，伊朗政府還採取措施，減輕對原油出口依賴，對抗美國制裁。 (旺報 ) #制裁 #伊朗 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊朗棄守核協議 要美取消制裁 04:102020/01/07 國際大事 伊朗重啟濃縮鈾 川普怒嗆：永遠不准有核武 09:292020/01/07 國際 哈米尼稱 復仇由伊朗部隊公開進行 04:102020/01/08 國際大事 參一腳？中東動盪之際 普丁意外訪敘利亞 10:312020/01/08 國際 美伊情勢緊張....國軍驅逐艦竟與伊朗有關！ 16:292020/01/08 國際 美軍基地遭襲 川普：無傷亡 續對伊朗經濟制裁 00:522020/01/09 國際 報復 德黑蘭對伊拉克美軍基地射飛彈 川普進戰情室 認定伊刻意射偏 04:102020/01/09 國際大事 美伊對峙 北京地位浮現 04:102020/01/09 時論廣場 只是前菜！伊朗國防部：將對美軍發起更多攻擊 11:102020/01/09 國際 資深媒體人專欄川普和伊朗的耍狠秀 04:102020/01/11 時論廣場 國際熱門新聞 CNN：更甚以往 兩岸關係左右台大選 - 時事 溜之大吉！梅根已逃回加拿大 留哈利收爛攤 - 國際 西班牙作梗 加泰獨派領袖失歐洲議會席位 - 國際 時機敏感！川普擬擴大7國旅遊禁令 - 國際 大崩壞 他要女王拔梅根哈利頭銜 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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