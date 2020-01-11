2020大選開票結果，國民黨在苗栗、南投兩縣的陳超明、徐志榮、馬文君、許淑華四席立委已自行宣布當選。

南投縣的許淑華宣布當選時表示，雖說成功連任，但沒辦法協助韓國瑜取得優勢，相當難過。

(中時電子報)