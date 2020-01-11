美國財政部10日（美東時間，下同）宣布制裁伊朗8名高官和礦業公司等，以回應此前伊朗對駐有美軍的伊拉克軍事基地實施飛彈襲擊，進一步減少伊朗資金來源。聲明發布後，金融市場避險情緒升溫，美股跳水，油價走低，金價站上1560美元／盎司。

截至收盤，道瓊指數跌133.13點，跌幅為0.46%，報28823.77點。值得注意的是，道指盤初曾升破29000點，為歷史上首次；標普500指數跌0.29%，報3265.35點；納斯達克指數跌0.27%，報9178.86點。

美國財政部10日宣布制裁伊朗8名高官和礦業公司等，以回應此前伊朗對駐有美軍的伊拉克軍事基地實施飛彈襲擊，進一步減少伊朗資金來源。

美財政部長努欽在白宮記者會上說，被制裁高官均涉嫌參與此前伊朗飛彈襲擊駐有美軍的伊拉克軍事基地事件，對伊朗金屬礦業等實施制裁會大幅減少伊朗政府的資金來源。

根據美方相關規定，受制裁對象在美國境內的資產將被凍結，美國公民不得與其進行交易。

白宮10日在一份聲明中說，總統川普當天簽署行政令，授權財政部制裁包括建築、礦業、製造業和紡織業在內多個伊朗經濟行業。聲明稱，此舉旨在進一步減少伊朗可用於發展核專案、資助恐怖主義、施加惡意地區影響力的資金來源。

(旺報 )