蔡適應基隆各選區呈現「完勝！」，預計晚間7點左右自行宣布當選。（許家寧攝）

蔡適應支持者看到票數領先超過1萬多票，忍不住拍手叫好。（許家寧攝）

基隆立委選舉藍綠對決，下午4點開票後，國民黨宋瑋莉開票後就呈現落後，就連大本營中山區也「失守」，晚上6點半，力拼連任的蔡適應率先破7萬，基隆7個選區「完勝！」並領先宋1萬多票，超越上次勝遠票數，開心在晚間7點自行宣布當選。

宋瑋莉競選總部下午4點開票後，聚集不少關心民眾，一開始僅中山區呈現微幅小贏，開票1個小時後，蔡適應選票率先破1萬5000票，支持者看到票數領先，忍不住拍手叫好，另一方面宋瑋莉陣營支持者，仍不放棄，期待後面票匭能夠逆轉勝。

蔡適應一路領先，在傳統較弱的國宅和軍眷區大有斬獲，安樂區等7行政區都呈現穩定領先，更踏破宋瑋莉的根據地中山區票倉，在1小時後差距逐漸拉開，讓支持者相當開心，蔡適應競選總部支持者忍不住振臂歡呼「蔡適應凍蒜、小英凍蒜。」

蔡適應持續領先，晚間6點半率先突破6萬票，雙方差距逐漸拉開至1萬2000多票，已經超越上次勝過郝龍斌的1萬票，宋瑋莉陣營總部氣氛愈見低迷，支持者臉上的笑容逐漸收起，眼見大勢已去，已經有人忍不住掩面哭泣，還有人逐漸散去。

至於國會政黨聯盟楊石城晚間6點半囊括1萬4000多票、張耿輝則拿下1萬多票，票數集中在各自的議員選區中山區與七堵區；基隆市長林右昌6點半前往競選總部關心選情，蔡陣營競總人員透露，蔡適應預計7點左右前將偕妻至競總自行宣布當選。

(中時 )