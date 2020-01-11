2020總統大選立委選戰也廝殺激烈！這次選戰中台北第七選區，國民黨立委候選人老將費鴻泰目前以33,006票，領先民進黨許淑華的30,977票，差距2029票，目前許淑華緊追在後，2人呈現小幅拉鋸局面。

(中時電子報)