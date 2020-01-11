立委焦點／北市第七選區 費鴻泰小幅領先許淑華 18:532020/01/11 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨候選人費鴻泰目前領先民進黨候選人許淑華。（張立勳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選立委選戰也廝殺激烈！這次選戰中台北第七選區，國民黨立委候選人老將費鴻泰目前以33,006票，領先民進黨許淑華的30,977票，差距2029票，目前許淑華緊追在後，2人呈現小幅拉鋸局面。 (中時電子報) #費鴻泰 #許淑華 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 警察女婿費鴻泰 侯友宜喊凍蒜 04:102020/01/07 地方新聞 費鴻泰服務、問政 都讓民眾很有感 12:492020/01/07 政治 選前衝刺 許淑華、吳怡農合體拜票 12:362020/01/07 政治 郝龍斌力挺費鴻泰進立院 下架新潮流 23:022020/01/08 政治 朱立倫輔選費鴻泰 費稱最大競爭對手就是自己 16:302020/01/09 政治 拒派系把持國家資源！趙少康、郝龍斌挺費鴻泰 下架新潮流 21:482020/01/09 政治 馬英九、王金平選前首度同台 為費鴻泰助選 14:042020/01/10 政治 台北》費鴻泰請馬王同框造勢 許淑華：聽見民眾聲音 才逼得馬王出動 16:212020/01/10 政治 韓國瑜陪同神力女超人許淑華 南投市區掃街 18:242020/01/10 政治 許淑華著黃金聖衣！一登場鏡頭就拍這 網笑翻：攝影師hen會 22:462020/01/10 生活 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 藍勝轉敗 胡幼偉一字評：亂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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