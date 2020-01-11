前國民黨主席、國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱功敗垂成，晚間6點半出面恭喜對手王定宇勝選，「我們失敗了但絕不放棄」，她更重炮批評「我必須要毫不客氣指出來，國民黨選到這個地步。當家的當然要負責。」她痛斥，這場選舉從總統初選開始就亂了套，造成今天這樣結果非常遺憾，我們必須要檢討。
洪秀柱晚間敗選感言感性而理性，她從頭到尾保持笑容，但不少支持者都哭紅了眼，為她抱屈不捨。她說，自己努力不夠，從明天開始會謝票，要先謝謝所有曾經幫助過她的朋友。
但提到國民黨從總統到立委敗選，她重炮抨擊，「當家的當然要負責」，她說，這次的總統初選規則改了又改換，讓大家不知所措，本來很單純的一個局面，到最後形成那麼複雜的局面，複雜的局面更造成彼此隔閡、意見的不同，演變到最後選舉分裂。至於被問到黨主席要負什麼責任，她說，黨內有黨的機制，大家心中都應該明白。
https：／／youtu.be／qwOAOS-MsTg
(中時 )
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