宜蘭縣立委選舉6搶1，在今天（11日）下午4時開票，民進黨陳歐珀溪北競選總部開始計票，陳票數一路領先，支持者高喊「陳歐珀凍蒜！」依據陳總部計算，晚間6時許，他與國民黨呂國華選票已拉開到1.8萬餘票。

隨選情逐漸明朗，陳歐珀現身總部，支持者紛紛趨前與他握手，預計陳歐珀將在晚間7時30分宣布當選。

(中時 )