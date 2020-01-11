宜蘭立委選戰 民進黨領先 陳歐珀現身總部 18:592020/01/11 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 隨選情明朗，傍晚陳歐珀現身競選總部。（李忠一攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣立委選舉6搶1，在今天（11日）下午4時開票，民進黨陳歐珀溪北競選總部開始計票，陳票數一路領先，支持者高喊「陳歐珀凍蒜！」依據陳總部計算，晚間6時許，他與國民黨呂國華選票已拉開到1.8萬餘票。 隨選情逐漸明朗，陳歐珀現身總部，支持者紛紛趨前與他握手，預計陳歐珀將在晚間7時30分宣布當選。 (中時 ) #陳歐珀 #總部 #領先 #支持者 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 查水表受害者開講 百餘名支持者齊聚 20:022020/01/08 政治 拋大利多 陳歐珀：高鐵延伸至宜蘭案正式啟動 09:512020/01/09 政治 韓國瑜凱道造勢 支持者滿溢自由廣場 23:112020/01/09 政治 蔡車隊桃竹掃街 支持者展熱情 04:102020/01/10 政治要聞 蔡新北掃街：韓蔡支持者都是一家人 10:562020/01/10 政治 選戰最終日 朱籲藍營支持者團結 12:202020/01/10 政治 黃定和搏感情 江聰淵加持 陳歐珀穩紮穩打 04:102020/01/11 地方新聞 蔡英文競總部 湧入支持者進場 16:372020/01/11 政治 韓支持者聚集 藍中央黨部計票中心啟動 16:432020/01/11 政治 民眾黨開票直播與支持者互動 16:422020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 蔡英文國際記者會後延 將有重大宣布 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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