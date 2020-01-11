2020總統暨立委選舉，新竹市區域立委選舉，國民黨鄭正鈐以5萬1千多票暫時領先民進黨鄭宏輝4萬5千多票。時代力量高玉婷3萬7千多票。國民黨有望在新竹市翻盤。民進黨因和時代力量瓜分選票。導致票源分散。

目前全國區域立委選情方面，民進黨45席，國民黨24席。國民黨在新竹市選情有望翻轉。

總統選舉得票方面，民進黨蔡英文獲得436萬多票，國民黨韓國瑜獲得302萬多票。親民黨宋楚瑜獲得34萬多票。

(中時電子報)