新竹市立委 國民黨鄭正鈐可望翻盤！ 19:022020/01/11 中時電子報 李俊毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨候選人鄭正鈐。(圖/本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統暨立委選舉，新竹市區域立委選舉，國民黨鄭正鈐以5萬1千多票暫時領先民進黨鄭宏輝4萬5千多票。時代力量高玉婷3萬7千多票。國民黨有望在新竹市翻盤。民進黨因和時代力量瓜分選票。導致票源分散。 目前全國區域立委選情方面，民進黨45席，國民黨24席。國民黨在新竹市選情有望翻轉。 總統選舉得票方面，民進黨蔡英文獲得436萬多票，國民黨韓國瑜獲得302萬多票。親民黨宋楚瑜獲得34萬多票。 (中時電子報) #國民黨 #民進黨 #新竹市 #2020大選 #鄭正鈐 #鄭宏輝 也許您會感興趣 推薦閱讀 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 民進黨為什麼開始告急？ 唐湘龍爆「真相」 21:452020/01/09 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 七問民進黨 用事實揭穿謊言 04:092020/01/10 論壇廣場 名家專欄選後的兩岸政策基調 04:102020/01/10 時論廣場 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 連勝文：挺韓及挺藍選民 像潛水艇浮出展現決心 18:282020/01/10 政治 怎麼了？綠名嘴選前突PO文「此生第一次踏進KMT黨部」 21:522020/01/10 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 藍勝轉敗 胡幼偉一字評：亂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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