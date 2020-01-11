張嘉郡（左二）承認落選，支持者不捨擁抱她，安慰她。（許素惠攝）

國民黨雲林第一選區立委候選人張嘉郡發表落選感言，強調辜落大家期望，很抱歉，但不會放棄愛雲林。雲林縣長張麗善譴責選舉奧步外，也引用韓國瑜的話說「要乾淨的輸，不願沒尊嚴的贏」。

張嘉郡由張麗善陪同在6點半時發表落選談話，張嘉郡說，非常謝謝大家一路的支持，很抱歉辜負了大家期望，因為她堅持不打負面選戰，堅持不出奧步，堅持以宣傳理念及政見的方式打選戰，但最後還是落敗。

張嘉郡表示，不過不公義的選舉過程，不會影響她一直追求雲林進步的動力，她不後悔選擇堅持的價值，唯一遺憾的是，這次選舉過程中，對手多次以不公和骯髒的手段進行人格的摧毀和打壓，她絕對不會選擇姑息！每一個對手出的奧步，她都會堅持以法律途徑追查到底。

張嘉郡謝謝這一路以來幫助過她和力挺她的每一位朋友，感謝大家的無私與慷慨，也感謝願意相信她，她永遠不會放棄愛家鄉，和雲林站在一起。

張麗善表示，對手一直出奧步，令人遺憾，但嘉郡很勇敢，接受事實，未來會將嘉郡提出的很好的政見落實在縣內，也希望未來中央不管誰執政，都能公平對待雲林縣。

(中時 )