台東縣區域立委結果底定，國民黨台東區域立委候選人張志明在晚間6時20分宣布敗選，張志明表示，在3個月內倉處成軍，能有這樣的成績實屬不易，但仍未勝選沒機會來為鄉親服務，也恭喜對手順利連任成功。

張志明在台東縣長饒慶鈴、台東市長張國洲及國民黨台東縣黨部主委吳秀華等人的陪同下宣布敗選，張志明強調，首先感謝所有支持者，這仗已經打完，雖然沒能夠勝選，但總覺得打的十分漂亮，在短短3個月內能有這樣成績實屬不易。

他強調，當然仍非常遺憾沒有辦法到國會殿堂為鄉親服務，來為台東爭取更多資源，期盼連任成功的劉櫂豪，有這麼多的鄉親來支持你，應該以台東的利益為優先考量，不分黨派來支持縣政府及市公所。

針對此次選舉結果，台東藍綠板塊是否鬆動，饒慶鈴強調，感到有些意外，但她一直認為台灣並沒有所謂的藍綠，而是每位候選人對於自己的言行是否真的為國家為這塊土地來著想。

至於是否擔心中央對台東資源挹注停頓，饒慶鈴強調，首先恭喜蔡英文總統，蔡英文的連任是全台灣人民對她的託付，台東的鄉親也是台灣的人民，以總統的高度應該不分藍綠，應該是心中有這塊國家、心中有這塊土地，她會這樣來期許蔡英文總統。

(中時 )