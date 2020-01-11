2020大選，台中立委選情目前戰況，台中第三選區，國民黨立委候選人楊瓊櫻和無黨籍現任立委洪慈庸兩人廝殺激烈，勝負未分。至於台中第五選區藍立委候選人沈智慧和台中第八選區江啟臣穩定領先，江已自行宣布當選。

台中第三選區，楊瓊櫻目前以43,123票數領先洪慈庸的42,239票，雙方差距僅1000多票。至於台中第五選區，沈智慧穩定領先；台中第八選區，江啟臣已宣布自行當選。沈江兩人齊為藍營保住藍天。

(中時電子報)