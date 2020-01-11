楊瓊櫻洪慈庸廝殺激烈 沈智慧江啟臣領先 19:002020/01/11 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委江啟臣。(中時資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選，台中立委選情目前戰況，台中第三選區，國民黨立委候選人楊瓊櫻和無黨籍現任立委洪慈庸兩人廝殺激烈，勝負未分。至於台中第五選區藍立委候選人沈智慧和台中第八選區江啟臣穩定領先，江已自行宣布當選。 台中第三選區，楊瓊櫻目前以43,123票數領先洪慈庸的42,239票，雙方差距僅1000多票。至於台中第五選區，沈智慧穩定領先；台中第八選區，江啟臣已宣布自行當選。沈江兩人齊為藍營保住藍天。 (中時電子報) #楊瓊櫻 #洪慈庸 #沈智慧 #江啟臣 #台中市 #2020大選 #總統 #立委 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #國民黨 #民進黨 #親民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 民進黨為什麼開始告急？ 唐湘龍爆「真相」 21:452020/01/09 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 韓選前之夜最後一刻韓冰現身了！與父母溫情擁抱 17:542020/01/10 政治 怎麼了？綠名嘴選前突PO文「此生第一次踏進KMT黨部」 21:522020/01/10 娛樂 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 小英暫時領先 陳揮文「預測韓大贏120萬」表情變這樣！ 17:052020/01/11 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 藍勝轉敗 胡幼偉一字評：亂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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