桃園市區域立委選情，國民黨目前傳出在三個選區得票數暫時領先，包括第三選區(中壢區)國民黨的魯明哲以61900票數，超過民進黨彭俊豪的54323票；第四選區(桃園區)國民黨萬美玲則以59510票，暫領先鄭寶清的56067票；第五選區(平鎮龍潭區)國民黨的呂玉玲57919票，贏過蔣絜安的54331票。

桃園市國民黨的區域立委選情，除北市外，算是表現較佳的直轄市。

(中時電子報)