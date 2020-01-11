林德福6連霸 自行宣布當選 19:002020/01/11 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨現任立委林德福爭取6連霸。林德福今（11日）下午6時許自行宣布當選。（林德福服務處提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨現任立委林德福爭取6連霸。林德福今（11日）下午6時許自行宣布當選。（林德福服務處提供） 新北市立委選舉第9選區，國民黨現任立委林德福爭取6連霸。林德福今（11日）下午6時許自行宣布當選。林德福表示，感謝民眾支持，未來會繼續努力。 (中時 ) #林德福 #立委 #當選 #國民黨 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 用921當選舉口號？ 民進黨改「甄嬛傳」這句罵藍營 16:402020/01/07 政治 國民黨賣不動產得1216萬元 黨產會同意發放給700多名解僱勞工 23:022020/01/08 政治 不是韓！林濁水：這人若敗選 國民黨恐萬劫不復 00:032020/01/09 政治 宋楚瑜新北掃街 狂轟國民黨 15:502020/01/09 政治 四海同心團結造勢大會 僑界挺韓國瑜與國民黨 17:572020/01/09 政治 韓國瑜凱道造勢晚會 侯友宜：找回台灣人的精神 22:512020/01/09 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 蔡正元所提承諾 蔡辦要國民黨說明是否知情 16:172020/01/10 政治 連勝文：挺韓及挺藍選民 像潛水艇浮出展現決心 18:282020/01/10 政治 怎麼了？綠名嘴選前突PO文「此生第一次踏進KMT黨部」 21:522020/01/10 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 蔡英文國際記者會後延 將有重大宣布 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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