國民黨現任立委林德福爭取6連霸。林德福今（11日）下午6時許自行宣布當選。（林德福服務處提供）
國民黨現任立委林德福爭取6連霸。林德福今（11日）下午6時許自行宣布當選。（林德福服務處提供）

新北市立委選舉第9選區，國民黨現任立委林德福爭取6連霸。林德福今（11日）下午6時許自行宣布當選。林德福表示，感謝民眾支持，未來會繼續努力。

(中時 )

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