羅貴星在三義鄉的得票還比陳超明少了400多票。〔謝明俊攝〕

羅貴星在三義競選總部承認敗選後出面感謝支持鄉親。〔謝明俊攝〕

羅貴星承認敗選是自己努力不夠

謝明俊／苗栗報導

苗栗縣第1選區開票，國民黨立委候選人陳超明不到6點就自行宣布連任成功，稍後，對手民進黨立委候選人羅貴星也現身三義競選總部承認敗選，羅貴星表示是自己努力不夠，但是苗栗還是秉持著過去的選舉模式，讓他很心灰意冷，不過，從這次選舉中，讓他知道熱愛台灣的鄉親還是很多，如果一些長輩礙於過去的一些傳統文化，造就成這次選舉的結果，他還是要在此向支持者說聲對不起。

羅貴星在這次的選戰中，除了苑裡一地險勝對手陳超明以外，在其餘的7個鄉鎮市都輸，在羅貴星的老家三義，羅貴星喊出「三義人支持三義人」的口號，雖有刺激部分選票發酵，但仍不敵連任的陳超明，羅貴星在三義鄉的總得票數，還比陳超明少了400多票。

到場觀看開票的鄉親安慰羅貴星繼續努力，畢竟羅貴星才出來打拚4個多月，就有如此成績已經是不容易了。

(中時 )