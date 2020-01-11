高雄第八選區 民進黨賴瑞隆宣布成功連任 19:262020/01/11 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文、賴瑞隆前鎮競選總部去年辦成立大會，現場湧入萬人塞爆會場，賴清德致詞時提到「雞排說」，引起台下觀眾熱烈回應。（資料照片，洪浩軒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高市第八選區立委激戰，4人角逐，主要為傳統藍綠對決態勢。民進黨立委賴瑞隆連任保衛戰，對上國民黨「打弊高手」陳麗娜挑戰，雙方都有不能輸的壓力，今晚6點50分賴瑞隆自行宣布當選，成功穩住這一席，讓陳麗娜立委夢碎。 (中時 ) #高雄ㄝ第八選區 #民進黨 #賴瑞隆 也許您會感興趣 推薦閱讀 胡幼偉：2020大選關鍵致勝僅一字訣 18:292020/01/07 政治 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 黨齡15年民進黨員剪黨證 呼籲年輕人挺韓 13:412020/01/09 政治 民進黨為什麼開始告急？ 唐湘龍爆「真相」 21:452020/01/09 政治 韓國瑜凱道造勢晚會 侯友宜：找回台灣人的精神 22:512020/01/09 政治 七問民進黨 用事實揭穿謊言 04:092020/01/10 論壇廣場 名家專欄選後的兩岸政策基調 04:102020/01/10 時論廣場 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 蔡英文國際記者會後延 將有重大宣布 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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