高市第八選區立委激戰，4人角逐，主要為傳統藍綠對決態勢。民進黨立委賴瑞隆連任保衛戰，對上國民黨「打弊高手」陳麗娜挑戰，雙方都有不能輸的壓力，今晚6點50分賴瑞隆自行宣布當選，成功穩住這一席，讓陳麗娜立委夢碎。

(中時 )