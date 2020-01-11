民進黨新北市第六選區（板橋西區）立委候選人張宏陸，晚間6時35分自行宣布當選，張宏陸競選總部內支持者歡聲雷動，興奮祝賀張宏陸連任成功。

張宏陸表示，首先感謝板橋所有鄉親20年來的提攜照顧，給張宏陸繼續服務大家的機會，每一張選票都是對他的期許，未來他會更努力，把立法委員個工作做好，把板橋建設和人民服務做到最好，這也是他對自己的期許。

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(中時 )