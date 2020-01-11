國民黨南市第一選區立委候選人蔡育輝晚間宣布敗選。（莊曜聰攝）

台南市第一選區立委出爐，民進黨籍的賴惠員在晚間6時30分自行宣布當選，賴惠員感謝鄉親的支持，在她前年市議員落選後繼續給她支持及前進動力，也感謝黨內同志如葉宜津立委李退之、顏純左等人，為了台灣要贏的目標不計前嫌相挺，她也會採納對手蔡育輝、顏耀星等人好的政見，為建設溪北努力。

隨著票數拉開，國民黨立委候選人蔡育輝在6時15分宣布敗選，未能改變歷史，他只能黯然接受多數選民的選擇並恭喜對手。蔡育輝說，很早就知道這是一場艱困的選舉，這美好的一仗已經打過，謝謝投票給他的鄉親，也謝謝競選團隊的辛苦付出，敗選原因除了大環境不利，只能歸咎於他還不夠好，未來還是會本著清廉參政、專業問政、為民權益敢大聲的原則克盡市議員的職責。

賴惠員在對手陣營宣布敗選後，一一與競選總部的工作人員致意，還有開心的支持者熱情擁抱，她到開票區向現場支持者感謝一路以來的相挺，也誓言會做好立法委員的角色，不會讓鄉親失望。

(中時 )