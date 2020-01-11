顏寬恒宣布敗選：承受挫敗沒怨言 19:042020/01/11 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 顏寬恒與家人多次深深鞠躬，感謝鄉親一路支持。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市立委第二選區國民黨籍現任顏寬恒，於晚間6時40分在父親顏清標及妹妹顏莉敏陪同下，出面向鄉親宣布敗選；顏寬恒說，是自己努力不夠，勇於承受挫敗，沒有任何怨言，未來服務仍不打烊。 顏寬恒一出來就跟鄉親道歉，他說，感謝大家不離不棄，陪他風吹雨打，打遍選區每個角落，現在在這裡給他溫暖，是他自己努力不夠，一時挫敗，勇於承受沒有任何怨言，未來服務不打烊，一通電話繼續為鄉親服務。 (中時 ) #服務 #鄉親 #未來 #挫敗 #自己 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭立委選舉 6選將政見發表 15:212020/01/07 政治 遠傳電信攜手潔衣家 最高折抵超過3萬洗衣費用 16:332020/01/07 財經 特斯拉：將設立中國中心設計原裝車 16:522020/01/07 財經 軍力不如敵 自己沉掉自己的船 04:092020/01/08 兩岸藝文 《營建股》華固去年業績創高，董座掛保證派利會更好 07:442020/01/08 財經 靜宜大學與日合作分享「地方創生」 共創跨國競爭力 13:342020/01/08 生活 司徒強回顧展 愛情挫敗成就藝術 04:102020/01/09 藝文副刊 滙豐全新卓越理財服務中心 台北亮相 17:402020/01/09 財經 致力提升保險品質 南山人壽 獲頒兩大獎 04:102020/01/10 投資理財 偕新婚妻投票莊競程：自己未來、自己決定 15:582020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 藍勝轉敗 胡幼偉一字評：亂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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