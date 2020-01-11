台中市立委第二選區國民黨籍現任顏寬恒，於晚間6時40分在父親顏清標及妹妹顏莉敏陪同下，出面向鄉親宣布敗選；顏寬恒說，是自己努力不夠，勇於承受挫敗，沒有任何怨言，未來服務仍不打烊。

顏寬恒一出來就跟鄉親道歉，他說，感謝大家不離不棄，陪他風吹雨打，打遍選區每個角落，現在在這裡給他溫暖，是他自己努力不夠，一時挫敗，勇於承受沒有任何怨言，未來服務不打烊，一通電話繼續為鄉親服務。

(中時 )