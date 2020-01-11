2020大選持續開票，但國民黨候選人韓國瑜與民進黨現任總統蔡英文差距越拉越大，如今已經破百萬，落後113萬票。對此政治評論家賴岳謙在中天新聞中點出最根本原因，直言這次年輕人投票實在太踴躍，且幾乎都是投給蔡英文。

賴岳謙開頭先坦言，原先自己預計韓國瑜大約會輸50萬票，但看到開票結果實在出乎他想像，沒想到韓國瑜會輸超過100萬票。賴岳謙說，自己投完票後就一直留在投票會場觀察情形，他發現這次真的有許多年輕人來投票，年輕人投票率相當高，對於韓國瑜確實相當不利。

賴岳謙說，除了年輕人對韓國瑜有疑慮、不信任外，國民黨內總統初選殺到刀刀見骨，對於選情殺傷力也不小。賴表示，民進黨早已世代交替，由年輕人支撐起戰力，國民黨卻依舊還是老人把持，不分區名單更讓人失望。

賴岳謙表示民進黨執政4年，人民過得相當痛苦，但在野的國民黨依舊無法獲得支持，因此國民黨必須痛定思痛去反省、思考，甚至徹底改組，才能挽回民心。

(中時電子報)