民進黨立委陳素月順利三連霸，晚間6點30分自行宣布當選，與競選團隊幹部上台感謝支持者一路相挺。（謝瓊雲攝）

傍晚即早早現身競總的前立委蕭景田，以微笑感謝支持者，強調是個人努力不夠，坦然面對敗選。（謝瓊雲攝）

蕭景田開票結果持續落後，競選總部氣氛沉重，但蕭景田很早就現身與支持者、團隊成員關心開票結果。（謝瓊雲攝）

蕭景田開票結果持續落後，競選總部氣氛沉重，但蕭景田很早就現身與支持者、團隊成員關心開票結果。（謝瓊雲攝）

彰化縣立委選情最激戰的第四選區，尋求三連霸的民進黨立委陳素月，11日晚間6點30分自行宣布當選，競總支持者熱情燃放鞭炮；陳素月現身會場舞台感謝支持者與團隊努力，並稱這次勝選不是民進黨與她個人的勝利，而是台灣人民以選票守護自由民主的勝利；傍晚6點前即已到競選總部感謝支持者的蕭景田，也坦然面對敗選，祝福陳素月當選，強調是個人努力不夠，不怪大環境。

彰化縣立委第四選區，目前開票情形已超過6成，立委陳素月以逾5萬票，領先對手蕭景田的3.5萬票，蕭景田傍晚5時30分即現身競總，一一向支持者握手表示感謝，由於開票後一路落後且差距持續拉大，他以微笑感謝選民支持，保持風度坦承是努力還不夠。

蕭景田表示，面對這次選舉敗選的結果，對支持的鄉親與競選團隊感到抱歉，他強調，對於選舉議題的操作，國民黨確實沒有民進黨那麼有力道，然而雖敗選，仍會持續為鄉親、為農民服務；他也恭喜陳素月連任成功，希望立委服務不分藍綠，希望能繼續朝著她既定的方向，盡量為地方爭取建設和福利，讓彰化能繼續有更好的提升。

陳素月晚間接近6時30分現身競選總部，旋即抵達造勢會場，上台感謝支持者再次給予機會，她強調會一本初衷，繼續當個讓選民看得到、找得到的民代，謹守分際盡到立委職責，監督政府施政，不會辜負選民期待與託付。

陳素月除了感謝所有後援會幹部、競選團隊成員在選戰期間的付出，她也強調，選民用選票支持她和蔡英文總統，無非是希望守護台灣民主政治的成果，相信大家都希望能在這片土地自由安心過生活，她會更加努力，也希望支持者繼續給她鞭策。

(中時 )