民進黨新北市第三選區立委余天連任成功，晚間近7時許自行宣布當選，余天競選總部內支持者歡聲雷動，興奮放鞭炮、高舉旗幟，祝賀余天連任成功。

余天台上致詞，感謝競選團隊工作人員，今天的當選是責任的開始，真的要感謝三重的鄉親給余天那麼多次的機會，我一定會好好將三重改變，我提出來的政策一定會好好實現，之前曾說過，蔡英文只要繼續執政，就一定會拿到經費，繼續建設三重，三重的勝利是全台灣的勝利，感謝各位。

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(中時 )