余天連任成功 自行宣布當選 19:212020/01/11 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 余天連任成功，自行宣布當選。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新北市第三選區立委余天連任成功，晚間近7時許自行宣布當選，余天競選總部內支持者歡聲雷動，興奮放鞭炮、高舉旗幟，祝賀余天連任成功。 余天台上致詞，感謝競選團隊工作人員，今天的當選是責任的開始，真的要感謝三重的鄉親給余天那麼多次的機會，我一定會好好將三重改變，我提出來的政策一定會好好實現，之前曾說過，蔡英文只要繼續執政，就一定會拿到經費，繼續建設三重，三重的勝利是全台灣的勝利，感謝各位。 ＃2020大選 ＃民進黨 ＃立委 ＃新北市 ＃三重 ＃余天 (中時 ) #余天 #三重 #連任 #當選 #成功 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯P抨余天沒建設 懶惰又牽拖 04:102020/01/07 地方新聞 柯轟偷懶牽拖 卓榮泰護航：余天一生精華都在三重 10:472020/01/07 政治 三重建大學遭批「呼口號」 余天：盡力爭取 11:032020/01/07 政治 冒名勒索余天 前調查官聲押 04:102020/01/08 社會新聞 柯P轟余天懶惰 余不跟小老弟計較 04:102020/01/08 地方新聞 柯文哲大酸余天 不要選、退休領乾薪就好 12:082020/01/10 政治 選前之夜搶攻三重 柯文哲全力助選李旻蔚 19:402020/01/10 政治 余天罵死韓粉後道歉：對不起，嘴快一點 21:092020/01/10 政治 選前之夜余天率全家人催票 罹癌余苑綺影片賺人熱淚 21:552020/01/10 政治 余天票數大幅領先 李翁月娥臉書宣布敗選 18:422020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 藍勝轉敗 胡幼偉一字評：亂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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