莊旻靜／竹縣報導

新竹縣第一選區立委林為洲晚間在縣長楊文科陪同下宣布當選，面對勝選他卻表示開心不起來，因為國民黨在總統選戰中票數仍落後，立委也大敗，面對黨內選戰結果，讓宣布當選的他神情凝重嚴肅。

(中時 )