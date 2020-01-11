盧金足／台中報導
台中市第四選區（西南屯區）民進黨候選人張廖萬堅晚上6點半自行宣布當選，他對選票拿下11萬多票，比這屆還高，感動的眼眶泛淚，強調西南屯區藍大於綠，軍公教票源多，但他本於守護台灣民主，為民服務的精神，獲選民認民，他也向軍公教喊話，過去民進黨的改革，也許讓大家權益受損，但我們要勇敢向前行，未來也希望彼此間有意見，可以一起來修正，可以做的，我們都會做。
張廖萬堅從到下午6點以8萬多票與國民黨候選人黃馨慧6萬多票拉開差距，一路領先到6點40分已開出11萬4000多票，比這屆10萬649票還高出1萬多票。
張廖萬堅與妻子、一對兒女上台向選民表達感謝，他強調
，他以「孩子是未來」主打親子牌，不談政治，但最後看到台灣民主受外來的影響，大家應該一起面對更大的問題，應該是面對外來對台灣民主的傷害。
張廖萬堅也感謝蔡英文總統帶動氣勢，以最佳施政讓民進黨在這場選戰中獲選民肯定。
＃2020大選＃立委＃張廖萬堅＃黃馨慧
(中時 )
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