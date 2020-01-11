屏東立委第二選區無黨籍候選人蘇震清自行宣布當選！蘇震清目前與強敵周佳琪的票數差距2萬多，稍早他自行宣布當選。

屏南立委選戰中，雖有9名候選人，但就屬國民黨籍周佳琪與無黨籍蘇震清廝殺得最厲害，前者因爸爸是議長的「政二代」身分頻遭抨擊，後者則因被控涉掏空案以及民進黨在選前的「莊下蘇上」戲碼飽受爭議，雙方在選前更是攻防不斷。

(中時 )