國民黨第五選區候選人蔡淑惠落敗後，致電對手林俊憲表達恭喜，但對方手機沒人接聽。（程炳璋攝）

無黨籍「虧雞福來爹」林義豐的手勢恐成絕響。（程炳璋攝）

台南市第五選區立委選戰有6位選將廝殺，在政黨對決氣氛發酵下，藍綠對決態勢明顯，身為民進黨副總統賴清德子弟兵的民進黨籍林俊憲，獲得多數選民青睞，11日晚間6時32分宣布勝選。

林俊憲11日勝選後發表感言，他認為民進黨從前年的9合1失敗後，一路重新站起，相當不容易，這場選戰勝利讓全世界看到台灣用民主自由的方式完成選舉。

林俊憲表示，勝選是新責任的開始，「努力深耕、追求進步」的腳步不會停止，會堅持「民生第一，為民服務」的初衷，為人民建立更好的家園打拚。

落敗的國民黨籍候選人蔡淑惠第一時間致電林俊憲表達恭喜，但林手機沒接，她表示，歷經這場選舉，學習很多，也更了解人民甘苦的所在。未來會繼續努力，再接再厲，為國家的永續發展、為台南的進步與繁榮，奉獻自己。

林俊憲上屆立委選戰對決國民黨的陳淑慧，這次對決蔡淑惠，他身為賴系子弟兵，選區加入深綠色彩的中西區，加上藍軍票數較多的東區，在選區劃分中被一分為二，選情對他更加有利。

7連霸議員蔡淑惠屬地方型民代，初選出線一度遭黨內同志質疑提名策略，後來雖整合團結，在政黨對決下，仍無法與林俊憲實力抗衡。

無黨籍「虧雞福來爹」林義豐未跳脫2018年的台南市長選戰後跳脫新的策略，在這次選戰仍以舉辦電音派對為主，選票未能開出紅盤。因南鐵案投入抗爭的陳致曉、「反同」安定力量牧師李伯利及無黨籍陳炳輝等人，都在這次大選回歸藍綠政黨對決情況下落敗。

＃2020大選 ＃立委 ＃台南 ＃林俊憲 ＃蔡淑惠

落敗的國民黨籍候選人蔡淑惠第一時間致電林俊憲表達恭喜，但林手機沒接，她表示，歷經這場選舉，學習很多，也更了解人民甘苦的所在。未來會繼續努力，再接再厲，為國家的永續發展、為台南的進步與繁榮，奉獻自己。

林俊憲上屆立委選戰對決國民黨的陳淑慧，這次對決蔡淑惠，他身為賴系子弟兵，選區加入深綠色彩的中西區，加上藍軍票數較多的東區，在選區劃分中被一分為二，選情對他更加有利。

7連霸議員蔡淑惠屬地方型民代，初選出線一度遭黨內同志質疑提名策略，後來雖整合團結，在政黨對決下，仍無法與林俊憲實力抗衡。

無黨籍「虧雞福來爹」林義豐未跳脫2018年的台南市長選戰後跳脫新的策略，在這次選戰仍以舉辦電音派對為主，選票未能開出紅盤。因南鐵案投入抗爭的陳致曉、「反同」安定力量牧師李伯利及無黨籍陳炳輝等人，都在這次大選回歸藍綠政黨對決情況下落敗。

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(中時 )