呂國華競選總部冷清 支持者失落 19:192020/01/11 中時 胡健森 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 呂國華競選總部冷冷清清，連準備的椅子都空空蕩蕩。（胡健森攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨宜蘭立委候選人呂國華競選總部從總統選舉一開票，就瀰漫著一股低氣壓，隨著立委選票隨後逐漸開出，韓國瑜及呂國華得到的票數都與蔡英文及立委主要對手陳歐珀越拉越大，支持者更是難掩失望及焦慮的情緒，頻頻搖頭嘆息，也有許多支持者默默地離開競選總部。 大約在晚間7點10分，呂國華竟總工作人員通知媒體記者，呂國華將在晚間7點30分抵達競選總部，向仍待在竟總的支持者表達致謝之意。 (中時 ) #呂國華 #總部 #支持者 #競選總部 #競選 也許您會感興趣 推薦閱讀 查水表受害者開講 百餘名支持者齊聚 20:022020/01/08 政治 韓國瑜凱道造勢 支持者滿溢自由廣場 23:112020/01/09 政治 蔡車隊桃竹掃街 支持者展熱情 04:102020/01/10 政治要聞 蔡新北掃街：韓蔡支持者都是一家人 10:562020/01/10 政治 選戰最終日 朱籲藍營支持者團結 12:202020/01/10 政治 選前最後衝刺 呂國華獲林姿妙加持狂掃街 14:202020/01/10 政治 宜蘭立委選舉林姿妙當後盾 呂國華拜票走透透 04:102020/01/11 地方新聞 蔡英文競總部 湧入支持者進場 16:372020/01/11 政治 韓支持者聚集 藍中央黨部計票中心啟動 16:432020/01/11 政治 民眾黨開票直播與支持者互動 16:422020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 獨／吳敦義預計八點宣布請辭黨主席 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 不分區政黨票／綠、藍預計13-14席 民眾黨、時力可拿3-4席 - 政治 蔡英文國際記者會後延 將有重大宣布 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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