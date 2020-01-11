國民黨宜蘭立委候選人呂國華競選總部從總統選舉一開票，就瀰漫著一股低氣壓，隨著立委選票隨後逐漸開出，韓國瑜及呂國華得到的票數都與蔡英文及立委主要對手陳歐珀越拉越大，支持者更是難掩失望及焦慮的情緒，頻頻搖頭嘆息，也有許多支持者默默地離開競選總部。

大約在晚間7點10分，呂國華竟總工作人員通知媒體記者，呂國華將在晚間7點30分抵達競選總部，向仍待在竟總的支持者表達致謝之意。

(中時 )